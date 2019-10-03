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. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أي عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعتبر من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا عنها، أياً كانت مدة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها “بأعمال التطوع”، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لصالح منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعتبر من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة وفترة العمل.

ودعا أبا الخيل، إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق “معاً للرصد” أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.





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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل تفضح مستغلين “الأعمال التطوعية” بالفعاليات و هذه حقوقكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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