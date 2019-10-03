الحصيني: انصراف الحر بدءًا من الغد.. واختفاء السحب تدريجيًّا

أكد خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، انصراف الحر بداية من غدٍ الخميس، مشيرًا إلى اختفاء السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: الخميس١٤٤١/٢/٤هـ، أول أيام طالع «الصرفة»، وأخر نجوم «سهيل»، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وهو الوسم الذي يوافق دخوله ١٤٤١/٢/١٧هـ، لافتًا إلى أن «سبب تسمية العرب هذا النجم باسم (الصرفة) لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله.. وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وتوقع الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، مشيرًا إلى أن لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية أقرت تسمية هذه الحالة المطرية باسم «هيكا».

وأوضح الحصيني أن هذه الحالة المطرية التي أثرت على عمان، والربع الخالي ثم جنوب وغرب المملكة، متوقع استمرارها بضعة أيام، مضيفًا: «في حادث نادر هناك امتداد للسحب من جازان الى المدينة المنورة مرورًا بمكة المكرمة وعسير والباحة في أقل من ٢٤ ساعة».

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من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق (جازان، عسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) تتأثر غدًا الخميس، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها.

وتوقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، مشيرة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.