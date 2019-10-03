تحويل منتزه الثمامة إلى محمية الملك خالد

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم "محمية الملك خالد الملكية"، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيسًا لمجلس إدارتها.

وأبدى الأمير تركي فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا دوت الخليج قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

كما أكد أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.