تحويل منتزه الثمامة إلى محمية الملك خالد

وأبدى الأمير تركي فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا دوت الخليج قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.
كما أكد أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.
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