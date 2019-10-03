اقتصادي / وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني يلتقي بعثة من البنك الدولي



نواكشوط 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم بمكتبة في نواكشوط ، بعثة من البنك الدولي تضم مسؤولين مختصين بالاقتصاد الرقمي والشمولية والتغطية المالية ، برئاسة الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي ، وكذلك الشمولية والتغطية المالية من أجل دعم الاستثمار .

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02:19ت م

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