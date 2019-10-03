سياسي / رئيس الوزراء الروسي يلتقي الرئيس الفلبيني



موسكو 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي ،الذي يزور روسيا حالياً .

وأفاد مجلس الحكومة الروسية في بيان أن الجانبين ناقش العلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والطاقة والمجال الإنساني .

// انتهى //

02:03ت م

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