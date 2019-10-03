السعودية اليوم / الأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على تحويل منتزه الثمامة إلى "محمية الملك خالد الملكية"



الرياض 3 صفر 1441هـ الموافق 2 أكتوبر 2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم "محمية الملك خالد الملكية"، وتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارتها.

وأبدى سموه، فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

كما أكد سموه أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.

// انتهى //

01:17ت م

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