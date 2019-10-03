السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة



جيزان 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة مساء اليوم حفل ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وبدء الحفل الخطابي المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري كلمة أعرب فيها عن سعادته ومنسوبي غرفة جازان بهذه المناسبة ، مستعرضاً خطط وبرامج الغرفة لتنفيذ مبادرة " تمكين" تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يجعل المبادرة ملبية للحراك المتجتمعي الذي تحتاجه المرحلة الحالية، مبيناً أن عدد المستفيدين الإجمالي من المبادرة سيبلغ ٣٢٠٠ شاب وفتاة عند اكتمال جميع مراحلها، فيما استفاد من المرحلة الحالية ١٦٩٣ شابا وًفتاة ،تم إدراجهم جميعا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية.

عقب ذلك ألقى مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي كلمة بين فيها أن المنطقة شهدت توطين ٢٧ نشاطاً تجارياً منها ١٦ نشاطاً عن طريق الوزارة و ١١ نشاطاً بتوجيه من سمو أمير المنطقة بالنيابة، وأن تلكً النشاطات جميعاً أصبحت تدار من قبل شباب وبنات المنطقة، بل وتملك الكثير منهم لتلك المحلات والنشاطات التجارية، إضافة تتدريب وتوظيف ٦٠٠٠ أسرة ضمانية ومن ذوي الهمم.

بعد ذلك دشن سمو أمير جازان بالنيابة المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين" ، وكرم سموه شركاء النجاح والشركات الأكثر توظيفاً للشباب والفتيات بالمنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

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23:16ت م

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