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تعطيل الدراسة ببغداد وحظر التجوال في بابل والنجف
حصيلة قتلى المظاهرات ارتفعت لـ7 أشخاص
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع استمرار التظاهرات ببعض مناطق العراق.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن محافظة بغداد ومجلسها قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم للدوائر التابعة لها.
ونوهت الوكالة، إلى فرض حظر التجوال في محافظة بابل والنجف.
وفي الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الوطني العراقي، بيانًا عقب عقده جلسة طارئة، دعا فيه المتظاهرين إلى ضبط النفس، مؤكدًا على حقهم في التظاهر، تضاربت الأنباء حول إيقاف جميع الرحلات في مطار بغداد، رغم نفي إدارة المطار صحة ذلك.
يذكر أن حصيلة الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى سبعة قتلى، بينهم شرطي، وقالت مصادر بالشرطة العراقية: إن اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات وتدعو كافة الأطراف في العراق لخفض التوتر.
وقرر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أمس الأربعاء، وضع كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على سيادة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن “وزير الدفاع أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار (في حالة تأهب) للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس”.
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