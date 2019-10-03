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2019-10-03 الأحوال المدنية توضح طريقة تغيير المهنة في حساب أبشر متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تغيير المهنة في حساب أبشر. Advertisements جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مغرد مفاده: “كيف أغيّر فئة المهنة بحسابي بـ أبشر؟”. وردت الأحوال المدنية بتغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “توجه إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم”. وأضافت الأحوال المدنية أنه لا يشترط حجز موعد للقيام بتعديل المهنة.







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