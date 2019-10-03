- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة في هذه المدارس برجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليق الدراسة في هذه المدارس برجال ألمع
متابعات الخليج 365 - رجال ألمع
أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في رجال ألمع، تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب التقلبات الجوية، على المنطقة في عدد من المدارس.
وقال المتحدث في تغريدة عبر حساب تعليم رجال ألمع على “تويتر”: إنه بناءً على الحالة الجوية الممطرة تعليم ألمع يعلق الدراسة غدًا في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي “بنين- بنات” لكلّ طاقم المدرسة.
وأضافت إدارة تعليم رجال ألمع، في تغريدة جديدة، أن تعليق الدراسة يشمل أيضًا مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم “بنين- بنات”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة في هذه المدارس برجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.