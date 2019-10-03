شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يُنهي خلافاً امتد لـ20 عاماً في بللحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أنهى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر، خلافاً استمر قرابة 20 عاماً، بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمالي أبها.

وقال أمير عسير للأهالي خلال جولته التفقدية اليوم (الأربعاء) في مركز بللحمر: «إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب 20 عاماً مضت بين هاتين الأسرتين العريقتين في بللحمر».

وأضاف: «المُجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، والقيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامي الذي نريد جميعاً إعادة تفعيلها في المجتمع».

يُذكر أن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها الأمير تركي بن طلال وعمل عليها، حققت الكثير من أهدافها ما بين قضايا العفو والتسامح وصلح ذات البين وعتق الرقاب.