السعودية | وفاة طالبة بجامعة جدة والأخيرة تكشف التفاصيل

شكرا لقرائتكم وفاة طالبة بجامعة جدة والأخيرة تكشف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت جامعة جدة عن وفاة طالبة أمس الأربعاء، وجدت جثتها بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية.

ووفقاً لبيان الجامعة في حسابها الرسمي في "تويتر"، اتضح فيما بعد وبحسب تقارير الجهات الأمنية أنها قامت بإيذاء نفسها.

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في حين أوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي، أن الجهات المختصة بالجامعة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة والتي باشرت الحالة فوراً كما تم استدعاء أسرتها.

وتابع: "أن مدير الجامعة وجه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية".

إلى ذلك، تقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرتها وأساتذتها وزميلاتها داعين الله أن يلهم الجميع الصبر وأن يغفر لها ويرحمها.