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رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم "محمية الملك خالد الملكية"، وتعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها.
وعبّر الأمير تركي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.
أكد أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 01:46 AM
عبّر عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية وتعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها
رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم "محمية الملك خالد الملكية"، وتعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها.
وعبّر الأمير تركي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.
أكد أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.
، "تركي بن محمد" يشكر القيادة على تحويل منتزه الثمامة إلى "محمية ملكية" ،
المصدر : الخليج 365
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