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تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.
أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.
ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.
ضمك يسعى لتعديل أوضاعه.. والوحدة لمواصلة انتصاراتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-03
تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.
أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.
ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:52 AM
في افتتاح الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان
تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.
أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.
ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.
، ضمك يسعى لتعديل أوضاعه.. والوحدة لمواصلة انتصاراته ،
المصدر : الخليج 365
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