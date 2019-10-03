، الاتفاق يواصل التحضيرات للهلال.. العطوي وهزاع يواجهان الإعلام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء الأربعاء لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل.
وخاض الاتفاق تدريباً قوياً مغلقاً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث شهد المران تطبيق تدريبات تكتيكية مختلفة لرسم ملامح الخطة التي سينتهجها المدرب الوطني خالد العطوي في مباراة الهلال.
كما شملت الحصة التدريبية التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف على جوانب بدنية ولياقية استعداداً لهذه المباراة المهمة.
وفي سياق متصل، يواجه مدرب الاتفاق خالد العطوي رجال الصحافة والإعلام اليوم (الخميس) برفقة اللاعب هزاع الهزاع وذلك للحديث عن لقاء الهلال المقبل.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال السبت المقبل في الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
الاتفاق يواصل التحضيرات للهلال.. العطوي وهزاع يواجهان الإعلامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-03
تواصلت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء الأربعاء لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل.
وخاض الاتفاق تدريباً قوياً مغلقاً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث شهد المران تطبيق تدريبات تكتيكية مختلفة لرسم ملامح الخطة التي سينتهجها المدرب الوطني خالد العطوي في مباراة الهلال.
كما شملت الحصة التدريبية التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف على جوانب بدنية ولياقية استعداداً لهذه المباراة المهمة.
وفي سياق متصل، يواجه مدرب الاتفاق خالد العطوي رجال الصحافة والإعلام اليوم (الخميس) برفقة اللاعب هزاع الهزاع وذلك للحديث عن لقاء الهلال المقبل.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال السبت المقبل في الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:26 AM
تواصلت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء الأربعاء لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل.
وخاض الاتفاق تدريباً قوياً مغلقاً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث شهد المران تطبيق تدريبات تكتيكية مختلفة لرسم ملامح الخطة التي سينتهجها المدرب الوطني خالد العطوي في مباراة الهلال.
كما شملت الحصة التدريبية التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف على جوانب بدنية ولياقية استعداداً لهذه المباراة المهمة.
وفي سياق متصل، يواجه مدرب الاتفاق خالد العطوي رجال الصحافة والإعلام اليوم (الخميس) برفقة اللاعب هزاع الهزاع وذلك للحديث عن لقاء الهلال المقبل.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال السبت المقبل في الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
، الاتفاق يواصل التحضيرات للهلال.. العطوي وهزاع يواجهان الإعلام ،
المصدر : الخليج 365
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