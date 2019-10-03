، وزير العمل يعتمد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن القرار هدفه تعزيز بيئة عمل آمنة وصيانة خصوصية الفرد وكرامته

أصدر وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للوزير "الراجحي" عبر حسابه في "تويتر"، أوضح خلاله أن القرار يأتي لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.