بالتزامن مع إصدار التأشيرة السياحية تعرف على نصوص لائحة الذوق العام في السعودية وظوابطها

تعرف على نصوص لائحة الذوق العام التي تم تنفيذها من اليوم السبت داخل المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع إصدار تأشيرة السياحة السعودية، وتلك اللائحة تحتوي على مخالفات تعاقب من يقترفها بغرامات تبدأ من 50 ريال إلى 3000 آلاف ريال سعودي، حيث أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ظوابط تطبيق اللائحة، وسنقدم لكم نصوص المخالفات الممنوع فعلها داخل المملكة سواء من المواطنين أو السياح.

تأتي اللائحة مع بدء استخدام تأشيرة السياحة في السعودية، وذلك من أجل الحفاظ على القواعد الصحيحة المتبعة في السعودية، من أجل الحفاظ على ظوابط الذوق العام.

لائحة الذوق العام

تنص اللائحة على مجموعة من الأفعال التي يعاقب مقترفها بدفع غرامات وهي:

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ارتداء ملابس غير لائقة والملابس الداخلية وملابس النوم في الأماكن العامة، وارتداء ملابس بها صور وعبارات خادشة للحياء، أو بها رموز تساهم في إثارة النعرات أو العنصرية، أو وجود رموز تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

لصق وتوزيع المنشورات التجارية بدون ترخيص في الأماكن العامة.

تنص اللائحة على معاقبة من يشعل النيران في الأماكن العامة دون ترخيص.

قول الألفاظ والإتيان بأفعال تخيف المواطنين في الأماكن العامة أو تعرضهم للخطر.

تخطي الدور في الطوابير في الأماكن العامة، إلا إذا كانت حالات تحددها الجهة المعنية.

استخدام الإضاءة المؤذية للناس والعين مثل الليزر أو غيرها في الأماكن العامة، والتي قد تخيفهم أو تعرضهم للخطر.

تصوير الناس دون أخذ أذنهم، وتصوير الحوادث الجنائية والعرضية والمرورية، دون الحصول على أذن أطرافها، ومن يفعل ذلك سيدفع غرامة مالية وسيتم محو الصور.

وضع الرموز والصور الخادشة للحياء أو التي تروج للإباحية والعنصرية وتعاطي الممنوعات على وسائل النقل العامة، أو الكتابة والرسم على جدران الأماكن العامة ووسائل النقل.

رفع صوت الموسيقى في الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في وقت إقامة الصلاة ووقت الأذان.

إلقاء النفايات في الأماكن الغير مخصصة لها، والتصرفات الخادشة للحياء وذات الطبيعة الجنسية.

إشغال مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق كبار السن في الأماكن العامة.

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ظوابط تطبيق لائحة الذوق العام

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أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، مجموعة من ظوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، وهي أن الجهة المخولة للتطبيق الشرطة السعودية، ولا يتم تطبيق أي مخالفة على أفعال لم يتم ذكرها في اللائحة، ونصت على حق المتضرر من أي فعل سابق في المطالبة بحقه، بجانب حق من صدرت في حقة مخالفة، تقديم تظلم عليها بدائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.