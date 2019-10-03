4 وفيات وإصابة واحدة في حادث تصادم غرب بيشة

توفي ٤ أشخاص وأصيب خامس، في حادث تصادم وقع، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة.

وبحسب مصادر، فإن مركبتين تصادمتا مساء اليوم الأربعاء، على طريق بيشة الجعبة. وأكدت مصادر نقل جميع حالات الوفيات والإصابة إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة.