‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى “رجال ألمع”

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة. وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي “بنين- بنات” لكلّ طاقم المدرسة. وأضاف: “تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم “بنين- بنات”. مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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