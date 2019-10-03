اطلاق مشروع “أوركيدز”.. يضم 110 أراضي سكنية مطورة بأسعار تبدأ من 222 ألف بمدينة الملك عبدالله...

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق الأراضي السكنية المطورة لمشروع “أوركيدز”، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 من شهر أكتوبر 2019م، الذي سيقام في مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.

مواصفات المشروع

ويمتد مشروع “أوركيدز” على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم 110 أراضي سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600م2, حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 222.888 ريالا، وخطط سداد مرنة على خمس سنوات بدون فوائد جاهزة للتسليم تلبي متطلبات الحياة العائلية كافة. ويتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام, إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية.

إطلاق المرحلة الأخيرة

من جهته، قال رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس نجمي : نحن سعداء بإطلاق المرحلة الأخيرة من الأراضي المطورة لمشروع “أوركيدز”، والذي يأتي تجاوباً للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح المرحلة الأولى. وأضاف : يُعد المشروع السكني الجديد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بضرورة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، حيث يقدم فرصاً واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية، المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة فضلاً عن شبكة تصريف مياه الأمطار, مشيراً إلى أنه روعي في تصميم مشروع “أوركيدز” أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان.

ذكر أنه جرى تصميم الأحياء السكنية المختلفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطريقة حديثة وتتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة والرؤية 2030، بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية.