“المرور” يوضح عقوبة قيادة مركبة بدون رخصة

أوضح المرور السعودي العقوبات المقررة على مخالفة قيادة مركبة بدون رخصة. وأضاف المرور السعودي، ردًا على استفسار من أحد متابعيه: «ما هي مخالفة القيادة بدون رخصة»، موضحًا أنَّ تلك المخالف تندرج ضمن الغرامات المقررة بجدول المخالفات رقم (5)، والذي ينصّ على غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفين ريال، في حالة، دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المصرح بها، بالإضافة إلى قيادة مركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها، أو نقل عدد ركاب يزيد عن العدد المحدد برخصة السير، أو قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف أو سير المركبة بلا لوحة أمامية، أو الوقوف بالمركبة على خطوط السكك الحديدية.

كما تشمل الغرامات الواردة بجدول المخالفات رقم (5) عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية، أو قيادة مركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة، أو ترك أجسام على الطرق تعرّض سلامة المارة للخطر، وعدم إعطاء أفضلية للمرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، أو القيادة على أكتاف الطرق أو الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، أو عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص، وقيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، واستخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.