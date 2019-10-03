الشورى يوافق على تعديل نظامي المرافعات الشرعية والرهن التجاري

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المادتين الـ55 والـ56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22 /‏1 /‏1435.

ووافق المجلس كذلك على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري، وناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 /‏1440، حيث طولبت المؤسسة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.

تساؤلات ومطالبات

طالب اللواء عبدالهادي العمري المؤسسة بدعم العسكريين، وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد، ولاحظ الدكتور عبدالله البلوي تحسنا في خدماتها وعائدات استثماراتها، متسائلا عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة لها والتي قد تشكل عبئا ماليا إضافيا عليها في المستقبل، وأكد الدكتور صالح الشهيب أهمية تأهيل منسوبيها في الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين من خلال الابتعاث، واقترحت الدكتورة إقبال درندري دراسة إعادة هيكلة عملها وأنظمة التقاعد.

طاقة

ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 /‏1440، وشددت اللجنة على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، وطالب اللواء عبدالله السعدون بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض، ولاحظ الدكتور عبدالله المنيف وجود تباين بين البنوك في تحديد الفوائد والرسوم في القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكد اللواء علي السبهان على وجوب أن يوسع برنامج «كفالة» ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في التجزئة والخدمات المحلية وأن يوجه للشباب غير الحائزين على شهادات دراسية.

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شراكات

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439 /‏1440، وطولبت بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني، واقترحت الدكتورة جواهر العنزي دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية.

حماية الطفل

ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل»، والتي طالبت بالموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد (7، 16، 17، 18، 19، 20، 25، 29، 30، 31، 32) والموافقة على تعديل المواد (1، 2، 3، 4، 11، 15، 23) من النظام، والموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة (24)، ومنحت اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.