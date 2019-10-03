تخطط وزارة الصحة لإنشاء 22 مركزا للتحكم بالموارد في التجمعات الصحية بواقع مركز في كل تجمع صحي ضمن التجمعات الصحية الـ22، سواء التجمعات القائمة أو التي لا تزال قيد الإنشاء.

مستشفيات مرجعية

بحسب وثيقة خاصة بالمشروع، فإن الوزارة تسعى لأن يكون كل تجمع صحي مسؤول عن إدارة الموارد داخله لاستخدامها بالطريقة الأمثل عبر إنشاء مركز لإدارة الموارد في كل تجمع صحي، وسيقوم المركز بتسهيل وصول الفرد والمجتمع للرعاية الصحية في جميع مستويات الخدمة ابتداء من الخدمات الصحية المقدمة في المجتمع وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولا للخدمات في المستشفيات المرجعية والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية. وبناء على نظام إحالات موحد وأدوات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي، سيتم بناء النظام الإلكتروني للمركز، كما سيشمل تصميم المركز بناء خطة إستراتيجية وتشغيلية ومالية للمركز.

حلول استراتيجية

تهدف الوزارة إلى أن يتمكن المركز - عبر هذا التصميم - من إيجاد حلول إستراتيجية وتشغيلية للتجمعات الصحية، بالإضافة للتحديات المصاحبة لتحقيق جودة عالية للخدمات الصحية في التجمعات. ويجب أن يكون تصميم مركز التحكم بالموارد متلائم مع مبادئ برنامج نموذج الرعاية الصحية ومبادرة شبكة الإحالات الوطنية.

وشددت الوثيقة على أن النظام الإلكتروني لمركز التحكم بالموارد يجب أن يكون مرنا وقابلا للتكيف والتوسع بناء على احتياجات التجمع الصحي، ومتلائم ومتكامل مع جميع الأنظمة ذات الصلة بالمشروع، على سبيل المثال لا الحصر كنظام الإحالات ونظام مركز الاتصال الموحد ونظام دعم القرار الإكلينيكي.

دعامة للنجاح

يعد مركز التحكم بالموارد دعامة أساسية لنجاح أعمال التجمع الصحي من حيث التنسيق بين جميع مستويات الخدمة لضمان الجودة والتكامل في مستوى تقديم الخدمات الصحية والطبية وتحسين الوصول للخدمات الصحية عن طريق كفاءة تشغيلية داخل المركز والتجمع الصحي ككل، وستكون الشركات المؤهلة مسؤولة عن تصميم وبناء وتشغيل مركز التحكم لجميع التجمعات الصحية والمرافق المتصلة بها. كما سيقوم مركز الاتصال الموحد بدمج وتنسيق مصادر البيانات من جميع الأنظمة في المرافق الصحية داخل التجمع داخل لوحة رقمية واحدة dashboard والتي ستعكس تحليل كافة البيانات لتوفير آخر تطور لبيانات الوضع الحالي مع نظام لدعم اتخاذ القرارات المطلوبة في أسرع وقت.

ويتناسب تصميم نظام المركز للتحكم وإدارة كمية ضخمة من البيانات ومعالجتها لإظهار معلومات الوضع الراهن لها في اللوحة الرقمية، وليشمل التحديث السريع لتحليل البيانات خلال دقيقتين بعد أي تغيير يطرأ على هذه البيانات داخل أي من المرافق المتصلة رقميا بالمركز، وستكون مراكز التحكم بالموارد في كل التجمعات الصحية متصلة ببعضها إلكترونيا على مستوى المملكة لضمان التنسيق بينها على المستوى الوطني.

المخرجات المتوقعة من المشروع

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تحديد جميع أصحاب المصلحة وأدوارهم في تأسيس وتشغيل المركز

تقييم الوضع الراهن للإحالات والتنسيق الطبي والمشاريع الأخرى ذات العلاقة والأنظمة الإلكترونية المستخدمة حاليا

تصميم إستراتيجية المركز بما يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف والأنظمة والعمليات والسياسات والممكنات اللازمة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى التجمعات الصحية

تصميم نظام ومنصة للمركز مرن وقابل للتطوير للتجمعات الصحية والذي سيكون متوفرا للاستخدام من قبل جميع المرافق الصحية

تصميم وإنشاء نظام تنبؤي لتحليل ودعم القرار في الوقت الحالي لتمكين المركز من تحسين كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية وتحسين الوصول للخدمات الصحية.

تصميم وإنشاء إطار ذكاء للأعمال لتمكين التجمع الصحي وشركة الصحة القابضة من مراقبة وقياس أداء وأثر المركز وأعماله

تفعيل النظام إلكترونيا لمركز التحكم بالموارد في التجمعات الصحية

تصميم وتنفيذ وحدة التحكم بالموارد على المستوى الوطني