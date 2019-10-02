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متظاهرون يشعلون النار بمبنى في ميسان العراقية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن التلفزيون العراقي عن دخول المتظاهرين مبنى محافظة ميسان، والنار تشتعل في المبنى، كما قام المحتجون بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل.
وتحاول سيارات الإطفاء إخماد الحريق به، وقد ملأت سحب الدخان الناتجة عن الدواليب المحترقة سماء شرق بغداد.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت عن حصيلة ضحايا تظاهرات العراق، التي بدأت أمس الثلاثاء وما زالت مستمرة حتى اليوم الأربعاء، والتي بلغت 4 قتلى و294 جريحًا جراء الاحتجاجات التي شهدها العديد من المدن العراقية.
فيما أعلن التلفزيون العراقي عن وفاة متظاهر وإصابة 25 من بينهم 5 من قوات الأمن في المواجهات في محافظة ذي قار.
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