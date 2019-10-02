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تعليق الدراسة غدًا بعدد من المدارس برجال ألمع

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2019-10-02

تعليق الدراسة غدًا بعدد من المدارس برجال ألمع

متابعات الخليج 365 - رجال ألمع

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في رجال ألمع، تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب التقلبات الجوية، على المنطقة في عدد من المدارس.

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وقال المتحدث في تغريدة عبر حساب تعليم رجال ألمع على “تويتر”: إنه بناءً على الحالة الجوية الممطرة تعليم ألمع يعلق الدراسة غدًا في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي “بنين- بنات” لكلّ طاقم المدرسة.

دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.




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