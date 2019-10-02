اخبار السعوديه

قرار باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم قرار باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-02

قرار باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أصدر وزير العمل، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير العمل الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن ذلك يأتي سعيًا منا لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.

وأضاف وزير العمل، أحمد سليمان الراجحي، أن هذه الضوابط تستهدف حماية العاملين من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا