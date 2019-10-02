قرار باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر وزير العمل، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير العمل الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن ذلك يأتي سعيًا منا لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.

وأضاف وزير العمل، أحمد سليمان الراجحي، أن هذه الضوابط تستهدف حماية العاملين من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.







