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فيديو.. بيع فرخ شاهين بأول مزاد في حفر الباطن بـ40 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد سوق الصقور بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الأربعاء، بيع “فرخ شاهين تام” في أول مزاد علني بقيمة 40 ألف ريال.
وفي تصريح خاص بـ”متابعات الخليج 365” قال رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح بن محمد العدواني: “أقيم مساء اليوم أول مزاد علني، وتم بيع شاهين تامة بهذا السعر، وفي الحقيقة سعرها لا يتجاوز الـ30، ويعد مبلغ بيعها هو تشجيع ودعم للصقاقير بالمحافظة، وفي بداية موسم الطيور بإذن الله سيتم التنظيم والترتيب ونفع جميع الصقاقير”.
يُذكر أن محافظة حفر الباطن تتميز بوجود أكبر تجمع لهواة الصقور في دول الخليج؛ نظرًا للمكانة الجغرافية للمحافظة، إضافة إلى قربها من خطوط عبور الطيور.
ويعد السوق في حفر الباطن من أكبر الأسواق بالمملكة؛ لاحتوائه على أكثر من 1500 طائر في موقع واحد ووجود أكثر من 20 مربطًا، فيما يتجاوز عدد الصقارين بحفر الباطن أكثر من 1000 صقار.
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