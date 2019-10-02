- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، مساء اليوم، بإصابة نائب قائد عمليات بغداد، اللواء محمد صبري، أثناء تفريق متظاهرين قرب ساحة التحرير.
وتحولت التظاهرات إلى موجة من الغضب العارم، حيث أقدم المتظاهرون على حرق نقاط تفتيش أمنية في ساحة التحرير ببغداد.
وانطلقت مظاهرات في بغداد وعدة محافظات، وأكدت وكالة الأنباء العراقية انطلاق أكثر من تظاهرة في بغداد، فيما انطلقت تظاهرات أخرى في ذي قار والديوانية وديالي والمثنى وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك، حتى الآن.
وأشاروا إلى أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد ووضع حد للتدخل الإيراني في شؤون العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.