الخارجية العراقية تستدعي سفير إيران ببغداد

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الأربعاء: إنها استدعت سفير إيران في بغداد بسبب تصريحاته بشأن التحالف.

وأبلغ وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم عبدالكريم هاشم السفير الإيراني الرفض المطلق لما أدلى به الأخير في تصريح سابق حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق، والتي تعمل بطلب الحكومة العراقيّة، وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

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كما أكّد وكيل الخارجية العراقية أنّ بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرًّا أو مقرًّا لأي اعتداء يضرُّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

وأعرب عن رفض وزارة الخارجية العراقية للاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا في مَهمّةٍ رسميّةٍ في قنصليّة العراق العامّة في مدينة مشهد المقدسة.

كما طالب في الوقت نفسه السلطات الأمنيّة الإيرانيّة بالتحقيق لمعرفة مُلابَسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِّ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بإيران علاقات أخوية وتأريخية ومصيرية متميزة.