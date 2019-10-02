خالد الفيصل رئيسًا فخريًّا لمنتدى الجوائز العربية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خالد الفيصل رئيسًا فخريًّا لمنتدى الجوائز العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خالد الفيصل رئيسًا فخريًّا لمنتدى الجوائز العربية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المنتدى الثقافي للجوائز العربية، مساء اليوم الأربعاء، عن اختيار الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيسًا فخريًّا للمنتدى.
وأكد المشاركون في المنتدى الثاني للجوائز العربية المنعقد ليومين في الرياض، برعاية جائزة الملك فيصل العالمية، على مكانة الأمير خالد الفيصل في الدعم والرعاية للمشاريع الحضارية العربية.
وقال أمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل: إن رؤساء وأُمناء 23 جائزة عربية أجمعوا على اختيار رئيس جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل رئيسًا فخريًّا للمنتدى، مؤكدًا أن الفيصل أبدى موافقته ورحب بإجماع المنتدى على تسميته رئيسًا فخريًّا.
يُذكر أن منتدى الجوائز انطلق العام الماضي بهدف التنسيق والتعاون بين الجوائز تحت مظلة جائزة الفيصل العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفيصل رئيسًا فخريًّا لمنتدى الجوائز العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.