شكرا لقرائتكم ارتفاع ضحايا المظاهرات في الناصرية بالعراق لـ6 قتلى و110 جرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-02 ارتفاع ضحايا المظاهرات في الناصرية بالعراق لـ6 قتلى و110 جرحى متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها بارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في الناصرية إلى 6 قتلى و110 جرحى. Advertisements وأضافت أن المتظاهرين يقطعون مجددًا طريق مطار بغداد الدولي. وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيون احتجاجًا على الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويطالب المتظاهرون بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل والحد من التدخل الإيراني في شؤون العراق.







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