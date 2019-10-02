“التعليم” تناقش آليات ضم المدارس قليلة العدد

الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

نفذت وزارة التعليم صباح اليوم، مجموعة ورش لتطوير أعمال الشؤون المدرسية، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور أمين يوسف نعمان، وعدد من مديري ومشرفي العموم وقادة المدارس وأولياء الأمور.

وأوضح نائب وزير التعليم أن هذه الورش واللقاءات فرصة لتبادل الكثير من الرؤى والخبرات والمقترحات ووجهات النظر، وعرض التجارب الناجحة للتطوير المستمر في إدارات التعليم لإيجاد آليات وتطبيقات تساهم في حل الكثير من المشكلات، مؤكداً على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه أعمال الشؤون المدرسية ومجالاتها المختلفة والمطروحة ضمن أعمال الورش المقامة هذا اليوم.

من جانبه ذكر الدكتور أمين يوسف نعمان أن التطوير والتحسين المستمر للبيئة التعليمية يعتبر أحد المحاور الداعمة والأساسية للعملية التعليمية، مشيراً إلى أن ما يطرح ويناقش من آراء وتوصيات في هذه الورش سيتم دراسته من قبل الوزارة وإدارات التعليم؛ سعياً للخروج برؤية واضحة تسهم في تطوير وتحسين البيئة التعليمية لتحقيق أفضل أداء للطالب في تحصيله العلمي.

وناقش المشاركون في الورش آليات ضم المدارس قليلة العدد، وضوابط إحداث وضم المدارس في المدن والمحافظات والمراكز، والمعوقات التي تواجها، كما تم مناقشة جودة التجهيزات المدرسية والاستفادة من المقاعد الدراسية شبه التالفة، والاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم.

وتناول المشاركون حوكمة مهام وإجراءات ونماذج النقل المدرسي، والاشتراطات الصحية والإشراف والرقابة على التغذية المدرسية، وتطوير الخدمات الغذائية المقدمة في مقاصف المدارس والارتقاء بها.