شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي: السعودية تشهد ثورة مُذهلة لتمكين المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، بجهود المملكة في تمكين المرأة السعودية، مشيراً إلى أهمية العمل عن كثب مع المملكة وهي تمضي قُدماً في تنفيذ رؤية السعودية 2030.

وقال السفير أبي زيد خلال افتتاحه معرض «خطوة للتوظيف 2019» الذي تُنظمه مؤسسة «جلوورك»: «عندما تفكر في الاتجاه الذي تسير نحوه المملكة، فأنت تُدرك أنه يتعين عليك تمكين 50% من اللواتي عانين من البطالة لسنوات عديدة، إنها ثورة مُذهلة نرغب في أن نكون جزءا منها».

وتابع: «إذا نجحت رؤية السعودية 2030 ستنجح المملكة، والولايات المتحدة تدعم رؤية المملكة وترغب في أن تكون الشريك المُفضَّل لها».

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‫وأشار السفير الأمريكي إلى أهمية معرض «خطوة التوظيف»، وغيره من الفعاليات المُشابهة التي تُساعد النساء على تحقيق أهدافهن المهنية، قائلاً: «علمت أن معرض جلوورك المهني قد ساهم في توفير 36 ألف وظيفة جديدة للنساء على مدى عدة سنوات، وستُساعد مثل هذه الفعاليات في تمكين العديد من النساء الأخريات».

واختتم السفير أبي زيد كلمته بدعوة المُشاركين والمُشاركات للنظر في الانضمام إلى الطلبة السعوديين الذين يدرسون حالياً في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.‬

وتُشارك السفارة الأمريكية مُمثلة بمكتب الاستشارات التعليمية الخاص بها «‪EducationUSA‬» في معرض «جلوورك» المهني، لمُساعدة المشاركين والمشاركات في الحصول على معلومات حول الدراسة في الولايات المتحدة.