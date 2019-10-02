وفاة ٤ وإصابة شخص في تصادم على طريق الجعبة

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جدة - خالد شويل - ابراهيم الأكلبي (بيشة) ibrahimalaklobi @ توفي ٤ أشخاص وأصيب آخر في حادثة تصادم وقعت مساء اليوم (الأربعاء) بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن الحادثة كانت بعد مغرب اليوم على طريق بيشة الجعبة وهي عبارة عن تصادم بين مركبتين وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة. فيما ذكر الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني «أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات لدينا وتم توجيه الفرقه للموقع وعند وصولهم وجدوا ان الحالات نقلت عن طريق المواطنين».

توفي ٤ أشخاص وأصيب آخر في حادثة تصادم وقعت مساء اليوم (الأربعاء) بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن الحادثة كانت بعد مغرب اليوم على طريق بيشة الجعبة وهي عبارة عن تصادم بين مركبتين وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة. فيما ذكر الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني «أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات لدينا وتم توجيه الفرقه للموقع وعند وصولهم وجدوا ان الحالات نقلت عن طريق المواطنين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.