شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات يقف على احتياجات المواطنين في حائل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)استمع وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، لمُتطلبات واحتياجات المواطنين في حائل، قبل أن يعقد اجتماعاً مع أمين المنطقة المُهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وموظفي الأمانة، على هامش زيارته للمنطقة لحضور حفل تدشين ملتقى «بيبان».
ويرعى المُلتقى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد، وتُقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالتعاون مع غرفة حائل.
وحثَّ وزير البلديات موظفي الأمانة على التفاني وبذل الجهد لخدمة المواطن وفق الأنظمة واللوائح، مؤكداً حرص ولاة الأمر على تلبية مُتطلبات المواطن الخدمية لينعم بحياة كريمة.
بعد ذلك، افتتح وزير البلديات مقر المجلس البلدي الجديد في حائل، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، وبارك صدور الموافقه الكريمة على تطوير أعمال المجالس البلدية، مُشدداً على ضرورة تطوير العمل البلدي والرقي بالخدمات.
وسلّم رئيس المجلس البلدي عايد العديم، ملفاً لوزير البلديات يحتوي على العديد من احتياجات المنطقة من مشاريع خدمية.
كما التقى الدكتور القصبي، رئيس ونائب مجلس الغرف السعودية ورؤساء الغرف ومُمثليها بالمملكة، لمناقشة العديد من المحاور التي تهم القطاع الخاص وقضايا الغرف التجارية في المملكة، ووجَّه بتشكيل عدد من اللجان المُتخصصة لدراسة العقبات التي تُواجه القطاع الخاص، والرفع للوزارة لإيجاد الحلول المناسبة.
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