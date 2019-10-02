شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأمطار.. مُحافظ صبيا يتفقد جسور الأودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) وقف محافظ صبيا منصور الداود، ميدانياً، مع الجهات ذات الاختصاص، على وادي شهدان، وكوبري أبو القعائد، وحلة أبو مرعي، وقرية الجمالة، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس (الثلاثاء)، حاثاً الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة للمُحافظة على جريان السيول في مجراها الطبيعي، حرصاً على سلامة المُواطنين والمُقيمين. وأكد الداود، أن الجولة تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لتفقد مناطق الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أفضل التدابير الكفيلة بضمان سلامة المُواطن والمُقيم، مشدداً على عدم عبور الأودية أثناء جريانها.

وقف محافظ صبيا منصور الداود، ميدانياً، مع الجهات ذات الاختصاص، على وادي شهدان، وكوبري أبو القعائد، وحلة أبو مرعي، وقرية الجمالة، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس (الثلاثاء)، حاثاً الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة للمُحافظة على جريان السيول في مجراها الطبيعي، حرصاً على سلامة المُواطنين والمُقيمين. وأكد الداود، أن الجولة تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لتفقد مناطق الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أفضل التدابير الكفيلة بضمان سلامة المُواطن والمُقيم، مشدداً على عدم عبور الأودية أثناء جريانها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأمطار.. مُحافظ صبيا يتفقد جسور الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.