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في مشهد أبوي حانٍ، وابتسامة يعلوها الرضا، اعتاد أهالي حي "التهيمية" بمدينة الأحساء قيام سبعيني كل يوم بتوصيل طفلته للمدرسة على كرسي متحرك، وإرجاعها للمنزل.
وفي التفاصيل، قال المواطن فهد الملحم الذي التقط صورة للمسن وهو يحمل ابنته على كرسي متحرك متوجهًا بها لمدرستها: شدني المنظر، ووقفت عند المواطن، واستأذنته في التقاط تلك الصورة التي تعبِّر عن حنان الأب، والتماسك الأسري الذي تنعم به الأُسر في مجتمعنا ولله الحمد. ولقي ذلك المشهد تفاعلاً من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصلت "الخليج 365" مع صاحب المشهد الأبوي العم محمد عبدالمحسن العباد (75 سنة)، الذي تحدث عن قصة مشهده المتكرر في طرقات التهيمية بالأحساء، وقال: أقوم بتوصيل ابنتي (رجاء) للعام الثاني على التوالي للمدرسة، وأرجعها منها بواسطة كرسي متحرك؛ فظروفي وإعاقتي التي سبَّبها لي حادث مروري أجبرتاني على التنقل بابنتي المريضة على ذلك الكرسي.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:48 PM
في صورة معبِّرة عن حنان الأب.. ولاقت تفاعلاً كبيرًا بشبكات التواصلللعام الثاني.. مسن مقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها
في مشهد أبوي حانٍ، وابتسامة يعلوها الرضا، اعتاد أهالي حي "التهيمية" بمدينة الأحساء قيام سبعيني كل يوم بتوصيل طفلته للمدرسة على كرسي متحرك، وإرجاعها للمنزل.
وفي التفاصيل، قال المواطن فهد الملحم الذي التقط صورة للمسن وهو يحمل ابنته على كرسي متحرك متوجهًا بها لمدرستها: شدني المنظر، ووقفت عند المواطن، واستأذنته في التقاط تلك الصورة التي تعبِّر عن حنان الأب، والتماسك الأسري الذي تنعم به الأُسر في مجتمعنا ولله الحمد. ولقي ذلك المشهد تفاعلاً من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصلت "الخليج 365" مع صاحب المشهد الأبوي العم محمد عبدالمحسن العباد (75 سنة)، الذي تحدث عن قصة مشهده المتكرر في طرقات التهيمية بالأحساء، وقال: أقوم بتوصيل ابنتي (رجاء) للعام الثاني على التوالي للمدرسة، وأرجعها منها بواسطة كرسي متحرك؛ فظروفي وإعاقتي التي سبَّبها لي حادث مروري أجبرتاني على التنقل بابنتي المريضة على ذلك الكرسي.
، للعام الثاني.. مسن مقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها ،
المصدر : الخليج 365
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