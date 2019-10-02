محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قراراً يقضي بتعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي. وكان رئيس النادي قد أعاد هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي وتم دمجهما ليصبح مسماها إدارة الإعلام والاتصال وذلك لرفع المستوى التنظيمي حيث تم تعيين بدر السليمان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي. 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:29 PM Advertisements تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قراراً يقضي بتعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي. وكان رئيس النادي قد أعاد هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي وتم دمجهما ليصبح مسماها إدارة الإعلام والاتصال وذلك لرفع المستوى التنظيمي حيث تم تعيين بدر السليمان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي. الكلمات المفتاحية ، تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.