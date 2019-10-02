سناب فيصل العبدالكريم الرسمي

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية هشتاك سناب فيصل العبدالكريم المشهور عبر السوشيال ميديا في المملكة.

ناب مناهل العتيبي الرسمي، الفتاة السعودية التي خرجت عن المألوف وخرجت في جلسات تصوير بدون عباءة في التحلية بالرياض، وقد سارت بشوارع الرياض بشكل يومي وصباحي بالزي الرياضي.

وقد عبرت انها لم تتعرض لاي مضايقات في الشارع، وانها اصبحت تمارس الرياضة بشكل يومي، وقد دعت الكثير من النساء الى القيام على خطاها وعلى المجتمع ان يتقبل وجود المراة في المملكة بدون عباءة.

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هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل بوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد، عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.