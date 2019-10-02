بالصور والفيديو: أمير القصيم يسلّم 40 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية

شهد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود حفل تسليم مفاتيح 40 وحدة سكنية للإسكان التنموي لمستفيديها بمحافظة البدائع، وهي الدفعة الثالثة من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة. وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو يسلم 40 أسرة مستفيدة مفاتيح مساكنهم، ضمن برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، وكرّم فريقي غدق وفرسان التطوعيين، نظير جهودهما لخدمة الإسكان التنموي، كما كرّم الجمعيات الشريكة في خدمة الأسر المستفيدة من البرنامج.

وأوضح أمير القصيم أننا اليوم نرى إحدى ثمار التكامل بين وزارة الإسكان والجمعيات لخدمة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان، مؤكداً سعادته لتمكين أبناء المنطقة من المستفيدين من سكن مناسب تقوم عليه الدولة، أيدها الله، بتأمينه وتهيئته لهم. وأشار مدير فرع وزارة الإسكان المهندس أحمد المرشد إلى أن تسليم دفعة جديدة من المساكن التنموية لمستحقيها بالشراكة مع 3 جمعيات، هي الإسكان الأهلية وقطرة النسائية وفتاة البدائع، خطوة لخدمة أبناء المنطقة، وأن فرع الوزارة أنهى توقيع 38 عقد شراكة مع جمعيات أخرى لتأمين تسهيل السكن المناسب للمستفيدين.