«المرور» يوضّح الإجراءات المتبعة حال فقدان رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي الإجراءات المتبعة في حال فقدان رخصة قيادة المركبة.

وتلقى المرور السعودي استفسارًا من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه: «ما الإجراءات المتبعة لاستخراج رخصة بدل فاقد»، ورد عليه بأنَّه: في حالة فقدان رخصة المرور يجب على قائد المركبة، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب بهذا الشأن.

وتنصّ المادة الـ «45» من نظام المرور على أنه يتمّ إصدار بدل لما يفقد من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة، إن وجدت، وتحدّد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يكتب صاحب الرخصة إقرارًا عن كيفية فقدانها أو تلقها ويتعهّد بأنها غير مسحوبة لأي سبب، وإذا كانت الرخصة مفقودة أو تالفة ومنتهية الصلاحية تستكمل الإجراءات المشار إليها على أن تتضمن الكشف الطبي، مع تحصيل الرسوم المقررة وتسديد المخالفات المرورية، إن وجدت، بعد التأكد من خلو سجله من الملاحظات الأمنية.