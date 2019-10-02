أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق السعودية.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق جازان، عسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر غدًا الخميس، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، مشيرة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

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أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على بعض مدن ومناطق المملكة: