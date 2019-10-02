132 مقرا لتطبيق مقياس القدرات الورقي على طلاب الثانوية العامة

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس يوم الجمعة القادم 5 صفر 1441، البدء بتطبيق الفترة الأولى "الورقي" من مقياس القدرات العامة على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة. وأوضح المتحدث الرسمي لمركز "قياس" مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن المقياس سيعقد يوم الجمعة من خلال المقرات الورقية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة وعددها 132 مقرًا، ويستمر حتى يوم السبت 13 صفر 1441هـ، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الترتيبات وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار ينظمه المركز في المقرات، لاستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء المقياس. وبين أن اختبار القدرات العامة، مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية, كما أنه معيارًا عادلاً ودقيقًا لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ويقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس. وأشار إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقرات "المحوسبة" المنتشرة في مناطق المملكة التي تقام بشكل مستمر يومياً طوال العام، بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة والتخلص تدريجيًا من الاختبارات الورقية وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث ، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج، كما أنها تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًا حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل.



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