تسليم مفاتيح 40 وحدة سكنية بالبدائع

شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، بمحافظة البدائع، أمس، حفل تسليم مفاتيح 40 وحدة سكنية للإسكان التنموي لمستفيديها، وتمثل الدفعة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة التي تغطي احتياج عدد من الأسر المستفيدة.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن الدولة تعمل بشكل متواصل لتقديم كافة المجالات التنموية والخدمية لأبناء هذا دوت الخليج، مشيراً إلى أننا اليوم نرى إحدى ثمار التكامل بين وزارة الإسكان والجمعيات لخدمة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان بالمنطقة، مؤكداً سعادته بأن تهيأ مثل هذه المناسبات المباركة التي يُمكّن فيها أبناء هذه المنطقة من المستفيدين من سكن مناسب تقوم الدولة ـ أيدها الله ـ بتأمينه وتهيئته لهم، مباركاً للمهندس أحمد المرشد تكليفه مديراً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، داعياً له بالتوفيق في تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين في كافة أنحاء المنطقة، مشيداً بالجهود التي يبذلها أمين عام جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة محمد العوفي في تعزيز خدمة المستفيدين بشكل متواصل، مؤكداً أنه من أسعد الأيام التي نراها عندما نهيئ للمستفيدين من أبناء المنطقة سكناً مناسباً يليق بمتطلباتهم، مباركاً لكافة المستفيدين من هذه الدفعة، داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يجعلها منازل مباركة لهم.

وفي ختام الحفل، سلم الأمير فيصل 40 أسرة مستفيدة مفاتيح مساكنهم التي تأتي ضمن برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.