انقطاع الكهرباء بالقنفذة

شهدت محافظة القنفذة مساء أول أمس أمطاراً غزيرة، شملت المراكز الجنوبية والشمالية والشرقية ومدينة القنفذة، حيث سالت على إثرها الوديان، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في شوارع المدينة مع تكون تجمعات مائية بمراكزها وتعطل الحركة المرورية في بعض الشوارع.

كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي خاصةً في القرى الشرقية التي اعتادت على هذه الانقطاعات التي استمرت لساعات.

إلى ذلك، أكد رئيس بلدية القنفذة المهندس سعيد الغامدي، أنه مع بداية هطول الأمطار قامت فرق الطوارئ بالانتشار بالمدينة والاستعانة بالوايتات ومواتير الشفط لسحب المياه بالمواقع التي لا تغطيها شبكة تصريف مياه الأمطار، وقامت فرق البلدية بفتح الطرق المتضررة بمركز أحد بني زيد، وإعادة الحركة لوضعها السابق.