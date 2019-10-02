انقطاع الكهرباء بالقنفذة

كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي خاصةً في القرى الشرقية التي اعتادت على هذه الانقطاعات التي استمرت لساعات.
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية القنفذة المهندس سعيد الغامدي، أنه مع بداية هطول الأمطار قامت فرق الطوارئ بالانتشار بالمدينة والاستعانة بالوايتات ومواتير الشفط لسحب المياه بالمواقع التي لا تغطيها شبكة تصريف مياه الأمطار، وقامت فرق البلدية بفتح الطرق المتضررة بمركز أحد بني زيد، وإعادة الحركة لوضعها السابق.
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