أمطار هيكا تقطع الطرق وتحتجز مركبات في محافظات جازان

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تعليق الدراسة
وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بتعليق الدراسة، أمس، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.
وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه بناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان، وحرصاً على سلامة الجميع، وبالتنسيق مع إدارتي تعليم جازان وصبيا، فقد وجه أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.
استنفار وإزالة
تسببت الأمطار الغزيرة التي ستستمر على مدار اليومين المقبلين في انقطاعات الطرق واحتجاز المركبات وارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وتقدم المواطنون بعدة بلاغات ما نتج عنه استنفار تام للبلديات والدفاع المدني.
واشتملت أبرز الإجراءات المنفذة على نزح تجمع مياه الأمطار بالطرق والشوارع وفتح قنوات التصريف وتنظيف الشوارع وتسخير كل الإمكانات من كوادر بشرية ومعدات وآليات، إضافة إلى مباشرة فرق الطوارئ والكوارث مع القيام بجولات ميدانية، وتحذير المواطنين والمقيمين.
مراقبة الأودية
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن الأمطار المتفرقة التي هطلت على منطقة جازان تعد متوسطة إلى غزيرة وسالت على إثرها عدد من الأودية، مشيرا إلى أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بجازان أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة، مؤكدا أن التحذيرات مستمرة، مضيفا أنه تم تلقي عدد من البلاغات عن بعض الاحتجازات البسيطة والتعامل معها من قبل الفرق اللازمة في حينه ولم ينتج عنها أي إصابات أو وفيات، مشيرا إلى ورود تنبيه مسبق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لهطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة مع تدني مستوى الرؤية.
انقطاعات للطرق
شهدت محافظة هروب شرق جازان على مدار 3 أيام متتالية أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة وزوابع رعدية، أدت إلى تساقط الصخور بطريق الفقر الشرياني، وانقطاعات لطرق قرى الخليلة والرصعة وقرصان والبازخ و الفقارة، ولطرق قرى مركز حجن التابع لهروب، إضافة إلى انقطاعات جزئية للتيار الكهربائي وشبكة الهاتف الجوال، وسط متابعة ميدانية لمحافظ هروب فيصل بن لبدة، واستنفار لجنة طوارئ المحافظة لمعالجة تداعيات أمطار هروب.
وأوضح لـ«دوت الخليج» رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي، أن الفرقة تلقت بلاغات من مواطنين عبارة عن انقطاعات لطرق قرى الخليلة والرصعة وقرصان وحجن، وانهيارات صخرية بطريق الفقر الشرياني، وباشرتها الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات الجبلية بهروب، مؤكدا أنه تمت معالجة بلاغات المواطنين جراء تداعيات الأمطار وفتح الطرقات المتضررة أمام المواطنين.
أسباب وصول «هيكا» إلى جازان
اندفاع الرطوبة المدارية
زيادة بخار الماء بطبقات الجو
تفاعل لمنخفض البحر الأحمر
تواجد تيارات صاعدة
أبرز الإجراءات المنفذة
استنفار البلديات والجهات الأمنية
تعليق الدراسة
نزح تجمعات المياه
فتح قنوات التصريف
تنظيف الشوارع
جولات ميدانية
تحذير المواطنين
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