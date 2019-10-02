الفغم على برج طريق الملك بجدة

عبرت مدينة جدة عن بالغ حزنها لاستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، ببادرة من برج طريق الملك أحد أهم معالم مدينة جدة، والذي قام بوضع صورة اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي عُرف عنه -رحمه الله- تفانيه وإخلاصه في خدمة دوت الخليج، وقام برج طريق الملك أو كما هو مشهور ببرج الشاشة بوضع صورة اللواء عبدالعزيز الفغم، كُتبت عليها الآية (إنا لله وإنا إليه راجعون) على امتداد واجهة البرج التي يصل طولها لأكثر من 170 متراً، ويحتوي البرج على37 طابقاً، تطل مباشرةً على طريق الملك أحد أهم الطرق الرئيسة في مدينة جدة، ويمكن رؤية الصورة من أي جهة نظراً للموقع الإستراتيجي الذي يقع فيه البرج، إضافة إلى حجم ووضوح الشاشة التي اُعتبرت وقت افتتاح البرج عام 2011 أضخم شاشة إعلانات في العالم.



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