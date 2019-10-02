قرب محاكمة خلية الـ45 الإرهابية

تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة قريباً جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مُكوّنة من 45 متهماً.

وتتضمن جرائم الخلية: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله-، الاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب قوات الطوارئ بأبها، تفجير مسجد المشهد في نجران، تفجير مسجد الرضا بالأحساء، الاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

اغتيال العميد كتاب الحمادي

27 جمادى الآخرة 1437

استشهدَ إثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة القويعية.

تفجير مسجد قوات الطوارئ بأبها

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21 شوال 1436

استهدف الإرهاب جامع الطوارئ بمدينة أبها.

استشهاد 15، بينهم: 12 من قوات الأمن و 3 عاملين و 9 مصابين.

مركز شريف الحدودي بعرعر

مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في المركز الحدودي.