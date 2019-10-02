دبلوم للرقابة والتفتيش بجامعة الملك خالد

وتتمثل أهمية البرنامج في تأهيل خريجي الثانوية العامة لسوق العمل في مجال الرقابة والتفتيش الأمني بناءً على حاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في ذات المجال، إضافة إلى حاجة المجتمع لمثل هذه التخصصات في القطاعين العام والخاص وفق ما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.
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