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دبلوم للرقابة والتفتيش بجامعة الملك خالد

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حصل برنامج دبلوم الرقابة والتفتيش الأمني بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد مؤخرًا، على اعتماد وزارة الخدمة المدنية، كآخر الدبلومات التابعة للعمادة المعتمدة من قبل الوزارة.

وتتمثل أهمية البرنامج في تأهيل خريجي الثانوية العامة لسوق العمل في مجال الرقابة والتفتيش الأمني بناءً على حاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في ذات المجال، إضافة إلى حاجة المجتمع لمثل هذه التخصصات في القطاعين العام والخاص وفق ما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.


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