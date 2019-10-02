أمير عسير يرعى احتفالات الحد الجنوبي باليوم الوطني

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفل محافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة لها على الحد الجنوبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89، الذي أُقيم مساء أول أمس، بالساحة الشعبية في مركز «الفرشة» التابع لمحافظة سراة عبيدة. وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، وقال «أتشرف أنني أقف في هذا المكان من الحد الجنوبي الأبي ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين بين هؤلاء الرجال الأشاوس وهذه القبائل العظيمة، وهذه البهجة والهمة واللحمة الوطنية ونحن لا نبعدُ إلا مسافة عشرة كيلومترات فقط من الحد الجنوبي الذي يحميه الجندي السعودي الواقف كالصخرة الصامدة ضد كل معتدٍ على حد دوت الخليج». ونقل أمير منطقة عسير البشرى لأهالي مركز الفرشة وتهامة قحطان بأنها مقبلة على مشاريع تنموية في مقدمتها 4 مشاريع دخلت ضمن مشاريع المشهد الحضري الذي يشمل كل محافظات منطقة عسير.



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